88 procent van financiële bedrijven hebben glazen plafond blootgelegd

Een jaar na de lancering van een charter over genderdiversiteit in de Belgische financiële sector, hebben al 37 banken en andere financiële instellingen hun handtekening eronder gezet. Samen zijn die goed voor 90 procent van de tewerkstelling in de sector, zo meldt sectorfederatie Febelfin.

Dankzij ‘Women in Finance’ ging bijna 60 procent van de ondertekenaars actief aan de slag met een actieplan rond genderdiversiteit, meldt Febelfin. In haar eerste werkingsjaar heeft Women in Finance verschillende activiteiten georganiseerd: van workshops rond het schrijven van inclusieve vacatures en het meten van de gender pay gap tot rondetafelgesprekken op internationale vrouwendag.

Uit een rapport blijkt nu dat 88 procent van de organisaties die het charter ondertekenden, de glazen plafonds binnen de organisatie heeft blootgelegd. “Daarmee werd de initiële doelstelling van 75 procent mooi overschreden”, aldus Febelfin. Daarnaast heeft 96 procent van de leden een actieplan rond genderdiversiteit geïmplementeerd (doelstelling van 60 procent) en is 58 procent dankzij Women in Finance gestart met een actieplan rond genderdiversiteit of heeft het reeds bestaande plan versterkt.