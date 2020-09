Jess Thorup zet vandaag zijn handtekening bij Racing Genk

Jess Thorup (50) volgt Hannes Wolf op als trainer van RC Genk. De onderhandelingen met zijn zaakwaarnemers leidden gisteravond tot een principieel akkoord, vandaag zakt Thorup zelf af naar de Luminus Arena om zijn handtekening te zetten.

De gesprekken over het sportief project waren eerder al voorspoedig verlopen, de verdere onderhandelingen, onder meer over het financiële luik, liet Thorup aan zijn zaakwaarnemers over. Die gesprekken mondden gisteravond uit in een principieel akkoord. De bedoeling is dat

de ex-coach van AA Gent vandaag het vliegtuig neemt richting Genk om er in de loop van de dag zijn handtekening te zetten.

