Reconstructie moord op Aalsterse ex-burgemeester Ilse Uyttersprot uitgesteld

Aalst - De reconstructie van de moord op Ilse Uyttersprot, die donderdag zou plaatsvinden in de Meuleschettestraat in Aalst, is uitgesteld. De onderzoeksrechter in het dossier zou ziek zijn, zo werd vernomen uit goeie bron.

Uyttersprot kwam in de nacht van 3 op 4 augustus 2020 om het leven. Op de ochtend van 4 augustus 2020 meldde haar nieuwe vriend Jurgen D. zich bij de politie. Die vond in zijn woning in de Meuleschettestraat het levenloze lichaam van de CD&V-politica, de voormalige burgemeester van Aalst. De man werd door de onderzoeksrechter aangehouden voor moord en de raadkamer van Dendermonde bevestigde al twee keer zijn aanhouding.

