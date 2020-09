Liefkenshoektunnel tolvrij na reeks incidenten op Antwerpse Ring

In Antwerpen is de Liefkenshoektunnel op de R2 donderdagochtend tijdelijk tolvrij gemaakt in beide richtingen na een reeks incidenten die de ochtendspits op de Antwerpse ring (R1) danig in de war sturen. Dat zegt het Vlaams Verkeerscentrum.

Richting Nederland is er hinder door een uitgebrande vrachtwagen ter hoogte van Borgerhout, richting Gent kwam het ter hoogte van Antwerpen-Zuid tot een aanrijding tussen twee personenwagens en een kleine vrachtwagen. In de file gebeurden ook nog enkele kleine ongevallen.

De grootste hinder is er richting Nederland, waar de file al op de E17 in Haasdonk en op de E34 in Melsele begint. Een vrachtwagen vatte omstreeks 5.15 uur vuur ter hoogte van Borgerhout, door een technisch defect aan de remmen. De bestuurder kon zijn voertuig nog op de pechstrook zetten en zich in veiligheid brengen, maar de vrachtwagen brandde volledig uit en de hulpdiensten moesten twee rijstroken innemen voor de bluswerken. Dat is intussen achter de rug, maar de lading van de vrachtwagen, een grote metalen cilinder, moet nog worden verwijderd voor er kan worden getakeld.

Richting Gent raakte zeker één persoon gekneld bij een aanrijding tussen twee personenwagens en een vrachtwagen. Alle betrokken voertuigen moeten worden getakeld. De linkerrijstrook is er versperd op een druk punt even voorbij Berchem. Over de hele Antwerpse ring staat er een file, tot op de E313.