Hoofdverdachte in zaak Maddie McCann komt niet vervroegd vrij

Christian Brückner komt niet vervroegd vrij, dat werd donderdagochtend beslist door de Het Europese Hof voor Justitie in Luxemburg. De man zit momenteel in de cel voor drugsdelicten, hij heeft twee derde van zijn straf uitgezeten en kwam dus in aanmerking voor vervroegde vrijlating.

Het onderzoek naar Brückner en de verdwijningszaak Maddie McCann loopt nog steeds. Officieel werd de 43-jarige Duitser ook nog niet in verdenking gesteld door de Duitse politie.

De man zit momenteel in Duitsland een celstraf van 21 maanden uit voor een drugsdelict. Doordat hij daarvan twee derde heeft uitgezeten, komt hij in aanmerking voor voorwaardelijke vrijlating. Hij heeft die ook al aangevraagd, voor de tweede keer.

Maar op 16 december veroordeelde een rechtbank in Braunschweig hem nog eens tot zeven jaar cel voor de brutale verkrachting van een 72-jarige Amerikaanse vrouw, in haar woning, eveneens in Praia da Luz, in 2005. Brückner tekende daartegen beroep aan en vroeg bij het Bundesgerichtshof, de hoogste rechtinstantie in Duitsland, een herziening van die veroordeling. De zaak is daarop om technisch-juridische redenen bij het Europees Hof van Justitie in Luxemburg beland. Die oordeelde donderdagmorgen dat Brückner niet in aanmerking komt voor vervroegde vrijlating.

Sinds augustus staat de spotlight op de Duitse man die tegelijk met de McCann’s in Portugal verbleef. Hij wordt ook in verband gebracht met een zedendelict in de buurt van het Portugese Praia da Luz enkele weken voor Maddie verdween. De Duitse openbaar aanklager gaat er van uit dat Maddie gedood werd door Brückner.

