Twee personen afgevoerd naar ziekenhuis na brand in Peterbospark in Anderlecht

In het Petersbospark in Anderlecht is er donderdagochtend een appartementsbrand geweest. Twee personen werden met een luchtladder bevrijd en naar het ziekenhuis afgevoerd met rookintoxicatie.

De oproep voor de brand in blok 3 van de appartementsgebouwen in het Peterbospark kwam bij de brandweer binnen om 7.50 uur. Een half uur later was de brand onder controle en waren twee personen afgevoerd naar het ziekenhuis. Zij hadden rook ingeademd en worden verder verzorgd.

“De twee afgevoerde personen zijn de bewoners van het uitgebrande appartement. Zij hingen bij onze aankomst uit het venster. Ze werden gered uit hun hachelijke positie met de luchtladder en de steekladder”, vertelt Walter Derieuw, woordvoerder van de Brusselse brandweer.

De andere woningen van het appartement blijven bewoonbaar.