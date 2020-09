Reconstructie moord op Ilse Uyttersprot uitgesteld

Aalst - De reconstructie van de moord op Ilse Uyttersprot, die donderdag zou plaatsvinden in de Meuleschettestraat in Aalst, is uitgesteld. Dat zeggen de partijen in de zaak. De onderzoeksrechter in het dossier zou ziek zijn, maar dat kan het parket nog niet bevestigen.

Uyttersprot kwam in de nacht van 3 op 4 augustus 2020 om het leven. Op de ochtend van 4 augustus 2020 meldde haar nieuwe vriend Jurgen D. zich bij de politie. Die vond in zijn woning in de Meuleschettestraat het levenloze lichaam van de CD&V-politica, de voormalige burgemeester van Aalst. De man werd door de onderzoeksrechter aangehouden voor moord en de raadkamer van Dendermonde bevestigde al twee keer zijn aanhouding.

De reconstructie moest meer duidelijkheid brengen over de omstandigheden van de feiten. De verdachte werkte mee aan het onderzoek, stelde zijn advocaat begin september bij de behandeling van de zaak voor de raadkamer. Jurgen D. werd toen verdedigd door Krist’l De Paepe, maar zij treedt niet langer op voor de man.

Anthony Mallego, de advocaat van nabestaanden van Uyttersprot, was na de raadkamer begin augustus naar de stafhouder gestapt. “Nog voor men in het strafdossier heeft kunnen inkijken, begon men al in de pers met uitvluchten zoals corona, depressie en zelfs de beiaard die luidde en een kortsluiting zou hebben veroorzaakt. Ook begon men haar al meteen bij de voornaam te noemen en ook de kwalificatie af te zwakken van moord naar doodslag”, zei Mallego toen over de verdediging.

De Paepe zegt dat ze zelf gezocht heeft naar een vervanger omdat haar specialiteiten echtscheidingen en erfenissen zijn, en niet het strafrecht. Pro deo werd een nieuwe advocaat aangeduid, Sophy De Coster uit Aalst. Ze bevestigt de aanstelling maar ze kan geen verdere details geven. “Ik geef geen commentaar op een lopend onderzoek”, zegt De Coster.

Er is nog geen nieuwe datum bekend voor de wedersamenstelling.