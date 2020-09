Hongkongse activist Joshua Wong gearresteerd

Joshua Wong, een prominente pro-democratische activist uit Hongkong, is gearresteerd. Dat staat woensdag vermeld op zijn Twitter-pagina en is bevestigd door zijn advocaat.

De 23-jarige Wong werd gearresteerd nadat hij zich donderdag om 13.00 uur plaatselijke tijd meldde bij het centrale politiebureau van de semi-autonome stad, aldus de tweet. De student meldde zich daar in het kader van een gerechtelijke controle in een andere zaak die nog niet is voorgekomen, zei zijn advocaat.

“De arrestatie houdt verband met deelname aan een niet-geautoriseerde vergadering op 5 oktober vorig jaar”, luidt het. Wong kreeg te horen dat hij “de draconische antimaskerwet” had overtreden, in verwijzing naar een verbod op gezichtsbedekking bij protesten, dat eind vorig jaar door het Hof van Beroep van de stad ongrondwettig werd verklaard. Op dit moment is het dragen van een masker verplicht in Hongkong omwille van de coronacrisis, maar ten tijde van het protest was dat dus verboden.

Avery Ng, voorzitter van de Liga van sociaaldemocraten, bevestigde dat zowel Wong als Koo Sze Yiu, een medelid van de groep, zijn gearresteerd.

In juni 2019 braken in Hongkong enorme demonstraties uit tegen de regering. Het protest was een reactie op een inmiddels geschrapte uitleveringswet, waardoor dissidenten voor de rechtbank van het Chinese “vasteland” zouden moeten verschijnen.

Vorige maand introduceerde Peking echter een ingrijpende nationale veiligheidswet die in wezen een einde maakte aan de protesten en uitlevering aan China toestaat.

Volgens de nationale veiligheidswet, die critici hebben afgekeurd als hardhandig optreden tegen afwijkende meningen, kan afscheiding, ondermijning, terrorisme en samenspanning met buitenlandse troepen worden bestraft met lange gevangenisstraffen.