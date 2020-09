Newcastle haalde vorig jaar Joelinton voor meer dan 40 miljoen euro weg bij het Duitse Hoffenheim, maar de Braziliaanse spits brak tot nu toe geen potten in Engeland. Woensdagavond scoorde Joelinton wel twee doelpunten in de 7-0-zege tegen derdeklasser Morecambe in de Carabao Cup, maar niemand die daar achteraf nog over sprak. Wel over de kolossale misser van de Braziliaan toen hij van quasi op de doellijn de bal liet lopen en tegen de binnenkant van de paal zag belanden.