Romelu Lukaku: “Na de verloren Europa League finale heb ik vier dagen niet gepraat”

Zaterdagavond om 20u45 trapt Romelu Lukaku met Internazionale een nieuw seizoen in de Serie A op gang tegen Fiorentina. Voor Lukaku wordt het een seizoen van revanche nadat hij het vorige afsloot met een fatale owngoal in de Europa League-finale tegen Sevilla.

Romelu Lukaku domineert donderdag de cover van La Gazzetta dello Sport. Binnenin staat een uitgebreid interview met de nummer negen van Inter. Die geeft toe dat hij erg diep heeft gezeten na de verloren finale van de Europa League tegen Sevilla. Lukaku zette zijn team in de vijfde minuut vanop de penaltystip nog op een 0-1 voorsprong, maar zag in de 74e minuut ook de fatale 3-2 via zijn voet in eigen doel verdwijnen. Achteraf ging Lukaku zijn medaille niet ophalen en hulde hij zich in stilzwijgen. “Het was een heel moeilijke tijd voor mij. Ik heb vier dagen na de wedstrijd niet gepraat. Maar op een dag werd ik wakker en kon ik het plaatsen. Enkel door te lijden word je sterker. Ik ben strijdvaardig. Ik verlang naar verlossing en succes. Je kan verliezen, maar alleen om te leren hoe je moet winnen.”

Lukaku had ook lovende woorden over voor zijn coach Antonio Conte. “Conte is voor mij een mentor, een vader, een persoon die mij heel goed begrijpt. En ik begrijp hem ook en ik ben dankbaar voor zijn respect. Het is een droom om voor hem te mogen spelen. We moeten nog beter worden en Conte is de juiste coach om ons daarin te leiden.“

Ten slotte had Lukaku had uitgebreid over de Rode Duivels. “Wie mij het best kan lanceren? Zonder twijfel Kevin De Bruyne. Ik ken hem al veertien jaar en ik speelde ooit tegen hem, ik ken zijn kwaliteiten. Het is van een onvoorstelbaar niveau. Met de Rode Duivels werd het EK in Frankrijk in 2016 een ontgoocheling. In Rusland speelde Frankrijk tactisch de perfecte wedstrijd. Misschien werden we daar genekt door een gebrek aan ervaring. In die halve finale hadden we veel balbezit, maar niet veel kansen. Frankrijk kreeg er één en heeft die afgemaakt. En vervolgens de finale gewonnen. Het was een nederlaag waar we ondertussen uit hebben geleerd. Tegenwoordig beheersen we dat beter. Zelfs als we slecht spelen, scoren we nog. Sinds die verloren partij tegen Frankrijk spelen we met meer grinta. We hoeven de bal ook niet constant te hebben. Voetbal is eigenlijk eenvoudig: zo veel mogelijk scoren en zo weinig mogelijk goals tegen krijgen. De rest er tussen is voor de statistieken.”