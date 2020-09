Slechts vijf landen doen nog slechter dan België: zo soepel of streng zijn de regels daar

België behoort tot de slechtste zes leerlingen in Europa qua coronabesmettingen. Ons land staat rood ingekleurd op de Europese kaart, met 132 gevallen per 100.000 inwoners. En net nu de cijfers slechter worden, lijken de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad te versoepelen. Hoe gaat het in die andere vijf “slechte” landen? Zijn zij strenger of mag het daar ook wat losser?