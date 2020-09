Meer mensen in quarantaine, meerderheid houdt zich aan de regels

3 procent van de ondervraagden die deelnamen aan de Grote Coronastudie van de Universiteit Antwerpen zit in quarantaine. Dat is een stijging van 2 procent. Een kwart zag zijn inkomen dalen door de crisis.

Aan de twintigste golf van de Grote Coronastudie namen afgelopen dinsdag 19.500 mensen deel. De grootschalige enquête is een initiatief van UAntwerpen, met medewerking van UHasselt, KU Leuven en ULB. Het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) zorgt voor een financieel duwtje.

Het aantal deelnemers dat in quarantaine zit, is behoorlijk gestegen de voorbije twee weken: van minder dan 1 procent op 8 september naar 3 procent (580 deelnemers) deze week. Van de respondenten die in quarantaine zitten of zouden moeten zitten, geeft 61 procent aan zich er altijd aan te houden. 31 procent doet dat meestal. Twee weken geleden lagen die getallen hoger.

Mensen die in quarantaine zitten omdat ze in contact kwamen met een besmette persoon, houden zich beter aan de regels dan mensen die in quarantaine zitten omdat ze terugkeerden uit een rode zone.

Als deelnemers hun bronnen van inkomsten (lonen, kindergeld, uitkeringen,…) tot nu toe optellen, blijkt dat de totaalsom bij 24 procent sterk of eerder gedaald is in 2020. Slechts een kleine minderheid geeft aan nu meer inkomsten te hebben.