Lijnbus wijkt uit voor brandweer en belandt in Brugse vaart

Brugge - In Brugge heeft zich donderdagmiddag een spectaculair ongeval voorgedaan. Even voor 12 uur belandde een bus van vervoersmaatschappij De Lijn er in de vaart. Drie personen werden naar het ziekenhuis overgebracht. Zij zouden niet ernstig gewond zijn.

Het ongeval gebeurde op het kruispunt van de Bevrijdingslaan en de Koning Leopold I-laan in Brugge. Ter hoogte van de Canadabrug - in de volksmond de Buffelbrug - ging de bus van de weg af. De bus zou hebben moeten uitwijken voor een brandweerwagen die onderweg was voor een interventie. De bus ging daar door de ijzeren omheining, nam nog een verlichtingspaal mee en belandde op zijn zijkant in het water. Het gaat om een nagelnieuwe hybride die pas drie weken in rotatie was.

Drie passagiers en ook de buschauffeur, werden lichtgewond naar het ziekenhuis overgebracht.