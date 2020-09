Pladijs is vis van het jaar 2020

Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) heeft de pladijs verkozen tot ‘Vis van het Jaar 2020’. De vis is donderdag voorgesteld en geproefd in Hotelschool Ter Duinen in Koksijde. Het is de meest aangevoerde vissoort in Vlaamse vissershavens maar wordt slechts door 8 procent van de gezinnen thuis gegeten.

Het is de zesde keer dat pladijs vis van het jaar wordt. Met de titel wil VLAM jaarlijks een Noordzeevis in de schijnwerpers zetten om de variatie in het aanbod te promoten.

De vis komt voor in de Noordoost-Atlantische Oceaan van de Noordzee, de Oostzee tot het westelijke deel van de Middellandse Zee. De pladijs wordt vaak met tong bevist als bijvangst. In 2019 was de aanvoer van pladijs in Belgische havens zo’n 3.640 ton. Het is een van de meest aangevoerde vissen in België.

Toch koopt slechts 8 procent van de gezinnen pladijs om thuis te eten. “Mensen houden het thuis vooral op zalm en kabeljauw en op restaurant eten ze tong. Daarom mag een smakelijke en betaalbare vis als pladijs extra onder de aandacht worden gebracht.”

Op de veiling kostte de vis vorig jaar 2,37 euro per kilogram. In de eerste maanden van 2020 was dat 2,05 euro per kilogram. Die daling in de prijs is te wijten aan de coronacrisis. Pladijs is volgens VLAM een “lekkernij die vaak interessant is geprijsd”. Voor een kilogram pladijs betaalt de consument tussen de 8 en 10 euro.

Gedurende het volledige jaar zal de vis op verschillende manieren worden gepromoot. Zo heeft VLAM een receptenfolder gemaakt met verschillende gerechten met pladijs. De recepten werden utigewerkt door chef Ilse D’hooge. De folder wordt gratis verdeeld door de visspeciaalzaken en door de visventers. “Zo wordt de consument aangespoord eens een recept met pladijs uit te proberen in de keuken”, klinkt het bij VLAM. Ook de visgroothandel, supermarkten en cash&carry-bedrijven worden gestimuleerd om pladijs in de kijker te zetten.

Het is de 32ste keer dat VLAM samen met de visserijsector een ‘Vis van het Jaar’ kiest. Vorig jaar werd de wijting de vis van het jaar.