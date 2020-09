Delhaize start testproject met herbruikbare waterflessen en waterfontein

Winkelketen Delhaize is een testproject gestart om plasticvervuiling tegen te gaan. Klanten kunnen in twee Belgische winkels een herbruikbare fles kopen en die ter plaatse vullen aan een waterfontein. Delhaize zegt op die manier jaarlijks 1,2 miljoen ton plastic per winkel te kunnen elimineren. “Het is een interessant experiment dat past in de tijdgeest, maar het is geen gegarandeerd succes”, zegt marketingspecialist Gino Van Ossel.

Klanten in Delhaize Genval en Delhaize Louvain-La-Neuve kunnen sinds kort een Qanat-waterfles kopen en die meteen vullen aan een waterfonteintje in de winkel. Op die manier wil Delhaize bijdragen aan een gezondere en milieuvriendelijke wereld met minder plastic. De Qanat-flessen worden verkocht vanaf 1,95 euro voor de Pet-versie en 2,99 euro voor de glazen versie. Het vullen van de fles kost 0,25 euro voor een liter plat water en 0,34 euro voor bruisend water.

“Duurzaamheid is een van de grootste prioriteiten van Delhaize”, vertelt woordvoerder Roel Dekelver. “Deze waterfonteinen zullen 1,2 ton plastic per jaar per winkel besparen. Indien het project uitgerold zou worden naar alle supermarkten kunnen maar liefst vijf miljoen plastic flessen bespaard worden.”

Dekelver is er zich van bewust dat misschien niet elke consument hierop zit te wachten. “Uiteraard weten we dat er tegenwoordig veel alternatieven zijn voor plastic flessen, en die juichen we ook toe. We zien dit project louter als aanvulling. Elk initiatief dat ervoor zorgt dat er minder plastic verbruikt wordt, is de moeite waard.”

Volgens marketingspecialist Gino Van Ossel (Vlerick) past het initiatief van Delhaize volledig in de tijdgeest. “We zien al langer dat mensen bewuster omgaan met plastic. Door de coronacrisis is dat een beetje gaan liggen, maar het project speelt sowieso in op de veranderende behoeftes van de consument. Het is alleszins een interessant project en ik vermoed dat Delhaize dit allemaal goed uitgedokterd heeft. Maar ik ga niet zeggen dat dit een gegarandeerd succes wordt, dat zal de toekomst moeten uitwijzen.”

Het testproject loopt naast de twee Belgische winkels ook in Delhaize Schmiede in het Groothertogdom Luxemburg. Na een positieve evaluatie kan het project volgens de supermarktketen verder worden uitgebreid.