Bpost vermindert CO2-uitstoot met duizend ton per jaar door verlichting te veranderen

Bpost gaat zijn CO2-uitstoot met duizend ton per jaar verminderen. Dat gebeurt door de simpele installatie van LED-verlichting in de vier sorteercentra in Antwerpen, Gent, Charleroi en Luik. Het energieverbruik in die centra, goed voor zo’n 170.000 vierkante meter in totaal, kan zo halveren. Dat maakt Engie, het energiebedrijf dat instaat voor de operatie, donderdag bekend.