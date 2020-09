Stad Leuven door Europese Commissie bekroond als “Europese Stad van Innovatie”

Leuven - De stad Leuven is donderdag bekroond als meest innovatieve stad van Europa. De Europese Commissie geeft de award aan de Europese stad die “innovatie het best inzet om de levenskwaliteit van haar inwoners te verbeteren”. Naast de titel zelf ontvangt Leuven een geldprijs van 1 miljoen euro.

“Het is door ons samenwerkingsmodel dat we de prijs hebben ontvangen”, vermoedt een heel trotse Mohamed Ridouani (sp.a), burgemeester van Leuven. De jury heeft haar keuze nog niet gemotiveerd, maar was wel unaniem in haar beslissing om Leuven uit te roepen als meest innovatieve stad van Europa. Leuven haalde het van onder meer Wenen, Valencia en Milaan, en is de eerste Belgische stad die de prijs wint.

Stad Leuven diende samen met Leuven 2030 en Leuven MindGate een dossier in bij de Europese Commissie. Leuven 2030 bundelt de krachten van meer dan 600 overheidsorganisaties, instellingen, bedrijven en inwoners om de stad klimaatneutraal te maken. Leuven MindGate heeft een soortgelijke samenwerking tussen bedrijven, overheid en kennisinstellingen opgezet, maar dan binnen de technologische sector. Katrien Rycken, directeur van Leuven 2030, is ook erg trots: “De unieke en structurele samenwerkingsmodellen versnellen de transitie naar een aantrekkelijk en duurzaam Leuven, en dat heeft de jury vast ook overtuigd”.

Naast de titel ontvangt Leuven ook een geldprijs van 1 miljoen euro. “We gaan dat geld investeren om onze stad verder op te waarderen, en bijvoorbeeld initiatieven zoals Leuven 2030 verder te ondersteunen”, besluit Ridouani.