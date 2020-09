Trump wil geen vreedzame machtsoverdracht garanderen als hij verkiezingen verliest

“We moeten eerst afwachten wat er gebeurt”, zei Trump woensdag tijdens een persconferentie in het Witte huis. De Amerikaanse president Donald Trump weigert een vreedzame machtsoverdracht na de verkiezingen in november te garanderen.

Een journalist had gevraagd hoe hij hic et nunc zou reageren “bij een overwinning, een nederlaag of een ex aequo” in de strijd tegen de Democraat Joe Biden.

In zijn antwoord wees Trump andermaal op de mogelijkheid van fraude bij het stemmen per post, hoewel hij daarvoor geen steekhoudende bewijzen kan voorleggen. De president zei dat het - zonder die stemmen die per post worden uitgebracht - niet tot een machtsoverdracht zou komen.

Biden reageerde daarop vanuit de staat Delaware met de opmerking: “Hij (Trump) zegt de meest irrationele dingen. Ik weet ook niet hoe ik hierop nog moet reageren.”

Volgens de fractieleider van de Democraten in de Senaat Chuck Schumer gaat zo “de democratie naar zijn einde”. In een tweet schreef Schumer: “President Trump u bent geen dictator, maar Amerika zal ook het niet toestaan dat u er een wordt.”