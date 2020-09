De eerste herfststorm is in aantocht: “Al een tijd geleden dat we storm van die omvang hadden”

De zomer is nu echt wel voorbij. Vrijdag krijgen we de eerste herfststorm over ons heen met rukwinden tot 110 km/uur aan zee en 90 km/uur in het binnenland. De kans op schade is groot.

“Het is een tijd geleden dat we een storm van die omvang hebben gekregen”, waarschuwt weerman Frank Deboosere.

In de nacht van vrijdag op zaterdag worden aan de kust rukwinden tot 110 km/uur verwacht, op zee zelfs 120 km/uur. In het binnenland wordt dat 90 km/uur. Meer dan felle wind dus.

“De herfst begint maar pas, dus staan de bomen nog in blad en kunnen ze bijgevolg veel wind vangen. De kans op schade is dan ook reëel”, waarschuwt Frank Deboosere. Parken zullen gesloten worden en ook het noodnummer 1722 wordt geactiveerd.

Odette

Ons land heeft nog altijd geen naam mogen kiezen voor een storm, maar noemt hem net als Frankrijk en Spanje Odette. “En we zullen haar goed in het oog moeten houden, want Odette is een pittige dame”, klinkt het.

Vanaf vrijdagavond 25 september tot zaterdagochtend 26 september stormachtig weer met rukwinden tussen 90 en 110 kilometer per uur. — Frank Deboosere (@frankdeboosere) September 24, 2020

Over die naamgeving is al veel te doen geweest en Frank Deboosere dringt aan op een uniformisering voor Europa. “We leven in een eengemaakt Europa, maar we slagen er maar niet in om een storm overal dezelfde naam te geven.”

Nu geven de Britten, Ieren en Nederlanders samen een naam, en geven Spanje, Frankrijk en België een andere naam. Deze storm wordt dus bij ons Odette. En afhankelijk van hoe ze zich verplaatst, zullen de Britten dezelfde naam geven of hun eigen naam. Want zij zitten nog niet aan de letter O.

“In Duitsland werken ze zelfs met een commercieel systeem. Daar kan je zelf een naam kopen voor depressies en hogedrukgebieden: 199 euro voor de naam van een depressie, 299 euro plus btw voor een hogedrukgebied.”

Zorg dat tuinmeubilair niet gaat vliegen

We zullen alleszins op onze hoede moet zijn vrijdagavond en in de nacht van vrijdag op zaterdag. Begin deze week leek het nog hoogzomer en zaten we nog in de tuin. “Zorg daarom dat alles veilig opgeborgen is en niet kan gaan vliegen”, zegt verzekeringskoepel Assuralia. “Tuinmeubilair, een barbecuestel, een trampoline, een kinderfietsje… alles wat kan gaan vliegen, kan schade veroorzaken.”

Parkeer je auto best ook niet onder bomen, waarschuwt Frank Deboosere. Door de warme zomer zijn er veel dorre takken die door de wind letterlijk uit de bomen zullen waaien.

Heb je pech en je huis of auto raakt toch beschadigd door de storm, neem dan zo snel mogelijk contact op met uw verzekeringsmaatschappij.