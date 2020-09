West-Vlaamse koersliefhebbers moeten mondmasker opzetten

Brugge / De Panne / Koksijde / Wevelgem / Ieper / Ardooie / Wingene / Lichtervelde - Er komt in West-Vlaanderen nog deze week een mondmaskerplicht voor iedereen die op het grondgebied van de provincie naar een wielerwedstrijd wil gaan kijken. Dat bevestigt gouverneur Carl Decaluwé.

“Het hoeft geen betoog dat de coronacijfers niet bepaald de goede richting uitgaan”, zegt provinciegouverneur Carl Decaluwé. “Daarom komt er een besluit om de mondmaskerplicht in te voeren langs het volledige parcours van alle wielerwedstrijden, groot en klein, die binnenkort in West-Vlaanderen plaatsvinden of er passeren.”

Het gaat onder meer over koersen als Gent-Wevelgem, BinckBank Tour en de Driedaagse De Panne-Koksijde. “De bedoeling is om te zorgen voor een uniformiteit zodat er geen verwarring bestaat over wat wel of niet moet”, zegt de gouverneur nog. “De meeste organisatoren en niet het minst die van de grote wielerwedstrijden hebben trouwens zelf om zo’n mondmaskerplicht verzocht”, zegt de gouverneur.

Ook in Oost-Vlaanderen wordt gewerkt aan een dergelijk besluit.