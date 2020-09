OHL moet het zaterdag in Gent zonder doelman Iversen doen

Daniel Iversen, de IJslandse doelman van OHL, geraakt niet fit voor de wedstrijd op bezoek bij AA Gent zaterdag. Hij viel in Oostende uit met een heupblessure. Rafael Romo neemt zijn plaats in. Marc Brys kan in Gent wel weer beroep doen op Malinov, Bese en Ngawa.

“Iedereen heeft het over die strafschop en dat doelpunt die ons vorige week ontnomen zijn, maar de fout op Iversen vond ik minstens even erg”, zei Marc Brys op zijn persbabbel in aanloop naar AA Gent-OHL. De IJslander kreeg een trap, waarbij een spier die over zijn heup loopt geraakt werd en er een klein scheurtje optrad. “Hoelang hij out is, valt niet te voorspellen”, aldus Brys. “Maar begin deze week gaf hij zichzelf drie dagen op rij een pijnscore van tien op tien. Dat is dus totaal ondraaglijk. Ondertussen zit hij op zes.”

Er is ook positief nieuws vanop het blessurefront in Leuven. Bese ondervindt geen hinder meer van de klap op zijn hoofd in Oostende, Ngawa en Malinov keren terug uit blessure.

Tegenstander Gent speelde woensdag nog Europees tegen Dinamo Kiev en zou zaterdag vermoeid aan de aftrap kunnen verschijnen, maar Brys verwacht zich daar niet aan. “Ze hebben ingekocht op twee wedstrijden per week en beschikken over een enorme kern. Het blijft een topclub met een groot budget, dus we moeten er absoluut geen compassie mee hebben”, besluit de OHL-trainer.