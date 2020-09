Nu ook Zlatan Ibrahimovic positief op corona bij Milan, dat Europese match met tiener zal aanvatten

Na Leo Duarté heeft ook Zlatan Ibrahimovic positief getest op het coronavirus.

De spelers van Milan werden donderdag hertest voor hun Europa League-wedstrijd tegen het Noorse Bodo/Glimt nadat Duarté dinsdag positief werd bevonden. Daarbij bleek de Zweedse veteraan het coronavirus te hebben opgelopen. Ibrahimovic is, net zoals zijn Braziliaanse ploeggenoot, in zelfisolatie gegaan.

De rest van de selectie van de Rossoneri, waaronder Alexis Saelemaekers, en de staf testten negatief. Al zit trainer Stefano Piolo nu met de handen in het haar want hij moet de wedstrijd in de Europese voorronde nu aanvatten met de amper 18-jarige Lorenzo Colombo in de spits.