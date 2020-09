Premier Sophie Wilmès: “Kans heel groot dat er binnenkort nieuwe beperkingen komen”

Premier Sophie Wilmès (MR) verduidelijkte donderdag in de Kamer waarom de beslissing over de vijf nauwe contacten genomen werd op de Nationale Veiligheidsraad woensdag. Maar ze benadrukte ook dat die maatregelen ook snel weer aangepast kunnen worden.

Er kwam ondertussen al veel kritiek op de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad van woensdag. De gezinsbubbel van vijf verdween. In de plaats daarvan mag ieder gezinslid nauw contact hebben met vijf personen. Daarnaast mogen iedereen zien die we willen zien, mits we afstand houden en/of een mondmasker dragen. Maar die regels kunnen misschien snel weer aangepast worden.

“We hebben beslist om de mogelijkheden om sociaal contact te hebben aan te passen om zo de regels dragelijker te maken. Beter een soepele regeling die door veel mensen wordt nageleefd, dan te strenge regels waar niemand achter staat”, zei premier Wilmès donderdag in de Kamer. De premier benadrukte dat die regels steeds bijgesteld kunnen worden. “Het zal ongetwijfeld evolueren in functie van de epidemiologische situatie. Ik kan nu al zeggen dat het risico groot is dat we binnenkort met nieuwe beperkingen zullen komen, want de evolutie van de gezondheidssituatie in ons land is niet voordelig.”