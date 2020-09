Man sterft aan overdosis zwarte dropjes

De Amerikaanse voedsel- en warenautoriteit FDA waarschuwt om op te letten met het eten van grote hoeveelheden dropjes omdat ze bloeddruk- en hartproblemen kunnen veroorzaken. In Massachusetts is een 54-jarige bouwvakker eraan overleden. Hij at dagelijks anderhalve zak zwarte drop.

“Zelfs een kleine hoeveelheid drop kan je bloeddruk een beetje verhogen’, zegt dr. Neel Butala, cardioloog in het Massachusetts General Hospital, die de zaak beschreef in de New England Journal of Medicine. Maar dat is geen probleem. Wie ze graag lust, kan ze gerust blijven eten.

Zolang je niet overdrijft. En dat deed de man in kwestie dus wel. Hij was zo verzot op de lekkernij dat hij haast niets anders meer at. Zelfs tijdens zijn werk zat hij voortdurend op zwarte drop te kauwen.

Toen hij op een dag in elkaar zakte in een fastfoodsrestaurant en stierf, dacht men aan hartfalen. Een autopsie bracht aan het licht waarom zijn hart het had begeven. Hij was nochtans geen hartpatiënt en verkeerde in prima gezondheid.

“Glycyrrhizinezuur voorkomt dat het lichaam kalium op de juiste manier opneemt, dus als u te veel glycyrrhizine binnenkrijgt, kan de kaliumspiegel onder het normale niveau dalen. Het evenwicht tussen kalium- en natriumspiegels is de sleutel tot een gezonde werking van het hart. Je bloeddruk raakt verstoort en je krijgt hartproblemen. Met de dood tot gevolg in extreme omstandigheden”, zegt dokter Neel Butala.

Hij legt er de nadruk op dat drop niet dodelijk is. “Maar overdrijf er niet mee”, klinkt het.