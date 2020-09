België sinds woensdag ingedeeld bij Europese landen met ‘zorgwekkende trends’

België is samen met 19 andere Europese landen ingedeeld bij een groep landen waarvan het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) zegt dat de coronatrends er ‘zorgwekkend’ zijn. Door het hoge risico op besmetting en de zware impact van Covid-19 lopen met name kwetsbare personen er een hoog risico.

Het ECDC publiceerde donderdag de twaalfde update van zijn risicobeoordeling van de coronapandemie. Het stelt vast dat sinds augustus de pan-Europese trend van het aantal besmettingen in stijgende lijn zit, maar dat deze evolutie niet in alle landen dezelfde oorzaak en impact heeft. In sommige landen is de stijgende trend het gevolg van een groter aantal testen en van toegenomen besmettingen bij personen tussen 15 en 49 jaar oud. In andere landen daarentegen valt de stijging samen met een groter aantal positieve tests bij ouderen en - als gevolg daarvan - meer hospitalisaties en ernstige gevallen.

Op basis van deze gegevens deelt het ECDC de Europese landen in twee groepen in: enerzijds de landen met ‘stabiele trends’, waar de kans op besmetting laag wordt ingeschat, anderzijds de landen met ‘zorgwekkende trends’. Zat België tot voor enkele dagen nog in de eerste groep, sinds woensdag wordt het bij de tweede groep ingedeeld, samen met negentien andere landen. Zweden maakte deze week dezelfde beweging.

Voor deze landen schat het ECDC in dat voor de bevolking en de gezondheidszorg een matig risico verbonden is aan de verspreiding van Covid-19. “Echter, voor kwetsbare personen is het risico erg hoog, gezien de zeer hoge kans op besmetting en de zeer grote impact van de ziekte”, luidt het.

Een subcategorie van de landen met zorgwekkende trends, is die waarbij ook het risico voor de algemene bevolking als hoog wordt ingeschat, bijvoorbeeld omdat de bezettingsgraad in de ziekenhuizen (opnieuw) hoog is en het zorgpersoneel tegen zijn limieten aankijkt. “De verbeteringen die er aangebracht werden inzake de organisatie van de hulpverlening, behandeling en zorg zijn nog steeds niet voldoende om ernstige ziektebeelden en sterfgevallen te vermijden bij grote delen van de kwetsbare patiënten”, vat het ECDC het in zijn rapport samen. Zeven landen - Bulgarije, Hongarije, Kroatië, Malta, Roemenië, Spanje en Tsjechië - vallen momenteel in deze subcategorie.

Het ECDC benadrukt dat de epidemiologische toestand in de meeste van de twintig landen met zorgwekkende trends nog lijkt te verslechteren, waardoor vele eigenlijk bij de groep landen mogen worden ingedeeld waar het risico het grootste is. Het baseert zich voor die inschatting op de 14-daagse trend van het aantal besmettingen bij 65-plussers.