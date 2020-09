Studentencafés Overpoort gaan online blikjes bier verkopen

Gent - De Gentse Overpoort start een verzamelactie voor studenten nu die de populaire uitgaansbuurt maar in beperkte mate kunnen bezoeken. Jongeren kunnen een speciale editie van Kasteelbier Rouge in huis - of in kot - halen met de voorgevel van een van de 34 overpoortcafé’s. Wie de volledige straat heeft verzameld, krijgt een prijs.

Met de ludieke actie hopen de cafébazen het contact met de studenten niet te verliezen. Deze week ging het academiejaar van start, maar de coronacrisis heeft een zware impact op het nachtleven en het stadsbestuur besliste na een overrompeling maandag om de Overpoort een maximumcapaciteit op te leggen.

“Deze beperkte capaciteit is ook voor de horeca-uitbaters niet ideaal”, zegt voorzitter Tim Joiris van belangenvereniging Gentse tappers. De verkoop van de blikjes loopt via de website van de Overpoort en ook de cafés delen in de winst. Studenten die de volledige straat verzamelen en dat delen op social media, krijgen een gepersonaliseerde deurmat. Wie een ‘gouden blikje’ kan bemachtigen, mag een feestje organiseren.