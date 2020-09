Snorkelaar aangevallen door krokodil in Great Barrier Reef

Aan de noordoostkust van Australië is woensdag een man aangevallen door een krokodil. De man was aan het snorkelen rond het Great Barrier Reef en overleefde de aanval wonderwel.

Woensdagmiddag was de 33-jarige man aan het zwemmen in de buurt van het Great Barrier Reef toen hij aangevallen werd door een krokodil. Die beet hem in de nek en het hoofd. De man was aan het snorkelen op zo’n 50 meter van de kust. Hij overleefde de aanval maar hield er rug- en nekklachten aan over. Hij werd ter plekke behandeld en later overgevlogen naar een ziekenhuis.

Volgens een woordvoerder van het hospitaal is de toestand van de man inmiddels stabiel. De aanval van de krokodil bij Lizard Island wordt verder onderzocht. Lokale diensten zullen proberen het dier te lokaliseren en weg te halen, schrijft The Daily Mail.