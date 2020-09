Man zonder papieren neergestoken aan Zuidstation in Brussel

Brussel - Aan het Zuidstation in Brussel is vorige week woensdag, 16 september, een man zonder verblijfsdocumenten neergestoken. Dat meldt Sudinfo en het nieuws wordt bevestigd door het Brusselse parket, dat een opsporingsonderzoek heeft geopend.

De steekpartij speelde zich vorige week woensdag omstreeks 05.30 uur af, in nog onduidelijke omstandigheden. Het slachtoffer noch de man die hem vergezelde, verwittigde de politie maar het tweetal probeerde zich in veiligheid te brengen in het krakerspand waar ze verbleven. Getuigen belden wel de hulpdiensten, die het slachtoffer uiteindelijk overbrachten naar het ziekenhuis. Voorlopig kon nog geen dader geïdentificeerd of opgespoord worden.