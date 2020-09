Celstraffen tot twee jaar gevorderd tegen voormalige verzorgers: “Dementerende bejaarden naakt gefotografeerd op toilet, in bad en op bed: degoutant gewoon”

Breendonk / Liezele / Puurs-Sint-Amands / Ruisbroek -

Zeven voormalige medewerkers van het woon-zorgcentrum Sint-Pieter in Puurs (Puurs-Sint-Amands) stonden donderdag voor de rechtbank omdat ze compromitterende beelden van hulpbehoevende en demente bejaarden in een groepje op sociale media hebben gedeeld. De foto’s en filmpjes waren gemaakt toen de slachtoffers op toilet en in bad zaten, of gewoon op hun bed lagen. Er werden celstraffen van 18 maanden tot twee jaar gevorderd.