Trump komt op voorsprong op de plekken waar elke stem telt: waarom zijn “swing states” zo belangrijk? En krijgt Biden nu een gevoelige tik?

Nog zo’n veertig dagen, en de Amerikanen kiezen een nieuwe president. Voor het eerst zetten de polls Donald Trump op voorsprong in de belangrijke “swing states” Florida en Arizona. Wat is er aan de hand? Heeft hij zijn uitdager Joe Biden een gevoelige tik uitgedeeld? En waar zal de sleutel liggen bij de verkiezingen van 3 november? We vroegen het aan Amerikakenner Bart Kerremans (KU Leuven).