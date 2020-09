Google Maps gaat aantal besmettingen in de buurt weergeven

Google Maps krijgt deze week een extra laagje. Naast kaarten voor het openbaar vervoer, verkeersdrukte, fietsroutes en 3D-beelden zal er ook een Covid-19 optie zijn. Dat schrijft topman Sujoy Banerjee in een blogpost. De besmettingen zullen per 100.000 inwoners in een gebied te zien zijn.

“Deze week, introduceren we de Covid-laag in Maps, een tool die belangrijke informatie over Covid-besmettingen in een bepaald gebied weergeeft, zodat je een weloverwogen beslissing kan nemen over waar je naar toe gaat en wat je doet”, schrijft Banerjee.

Als je Google Maps opent, zal er bij de verschillende lagen een extra knop zijn voor de Covid-besmettingen. Er zal een gemiddelde van zeven dagen van het aantal nieuwe besmettingen op 100.000 inwoners getoond worden. Een label zal ook aangeven of het aantal besmettingen omhoog of omlaag gaat. Het zal ook mogelijk zijn de data te zien op land-, staat-, provincie- en gemeentelijk niveau in de 220 landen die Google Maps ondersteunen.



De data die Google Maps zal gebruiken, komt van verschillende bronnen zoals Johns Hopkins universiteit, de krant The New York Times en Wikipedia.