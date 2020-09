N-VA neemt het Nederlands van premier Wilmès op de korrel: “Al acht maanden spreekt u over ‘de’ virus”

Premier Sophie Wilmès (MR) kreeg een spervuur van vragen over de beslissingen van de Veiligheidsraad over zich heen in De Kamer donderdag. Maar er kwam ook heel andere kritiek op de premier: haar taalfouten als ze in het Nederlands communiceert. Kamerlid en burgemeester van Aalst Christoph D’Haese (N-VA) stoort er zich aan dat Wilmès het niet heeft over ‘een’ virus of ‘het’ virus, maar steevast ‘de’ virus zegt. “Wat taalhygiëne in uw communicatie zou wonderen doen”, klinkt het.

LEES OOK. Premier Sophie Wilmès: “Kans heel groot dat er binnenkort nieuwe beperkingen komen”

Wilmès reageerde laconiek op de kritiek en vroeg zich luidop af waarom de grootste bekommernis nu taalfouten zijn. “In plaats van te spreken over de ernst van de situatie”, aldus de premier. “C’est pas grave, zoals we in het Frans zeggen.”

Ook de tweetalige Raoul Hedebouw (PVDA-PTB) was niet opgezet met de kritiek van het N-VA-kamerlid en liet dat duidelijk merken toen hij het woord nam. “Wat kan het nu schelen in welke taal het is”, fulmineerde hij. “Als er nu één ding duidelijk is bij dit virus, is dat iedereen in Europa en de wereld getroffen wordt.”