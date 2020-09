UEFA behoudt systeem met vijf wissels voor Champions League en Nations League, en voorziet extra interlands in 2021

De UEFA heeft donderdag na afloop van haar Uitvoerende Raad in Boedapest aangekondigd haar regel met vijf wissels per wedstrijd, die na de coronabreak werd ingevoerd om spelers die veel wedstrijden moesten spelen te ontlasten, voor de rest van het seizoen te behouden in onder meer de Champions League en Nations League. Er werd nog niet beslist of de regel ook zal gelden op het uitgestelde EK komende zomer (11 juni-11 juli 2021).

De vijf wissels gelden ook in de barragewedstrijden voor het EK, de EK-kwalificaties bij de vrouwen, de Europa League en de Champions League voor vrouwen.

Verschillende coaches, waaronder Didier Deschamps (Frankrijk), Joachim Löw (Duitsland) en Luis Enrique (Spanje), hadden aangedrongen op een verlenging van de regel.

Verschillende nationale competities, zoals de Ligue 1, La Liga en de Bundesliga, hebben de regel ook behouden. In de Premier League en Jupiler Pro League gelden drie wissels.

Foto: BELGA

Extra interland in maart en september 2021

De nationale ploegen zullen tijdens de interlandonderbreking van maart en september 2021 geen twee maar drie wedstrijden spelen. Dat maakte de UEFA donderdag bekend na afloop van een Uitvoerend Comité in Boedapest.

De UEFA laat in maart en september 2021 niet alleen wedstrijden met inzet afwerken, maar staat ook toe dat landen dan hun uitgestelde oefenwedstrijden van in maart en september 2020 spelen. Ook in oktober en november van dit jaar staan er al interlandbreaks van drie wedstrijden op het menu. België bijvoorbeeld ontvangt op 8 oktober Nieuw-Zeeland voor een vriendenwedstrijd, om daarna op 11 en 14 oktober naar Engeland en IJsland te trekken voor de Nations League.

In november werken de Rode Duivels een gelijkaardig drieluik af. Op 11 november ontvangen ze Zwitserland voor een oefenpot, op 15 en 18 november komen Engeland en Denemarken over de vloer in de Nations League.

UEFA heeft ook de data vastgelegd voor de Final Four van de Nations League. De halve finales worden gespeeld op 6 en 7 oktober 2021, de kleine finale en de finale op 10 oktober 2021. Italië, Nederland en Polen zijn kandidaat om de Final Four te organiseren. Oorspronkelijk stond de eindfase al in juni 2021 gepland, maar dan vindt het uitgestelde EK voetbal plaats.