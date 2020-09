Garagist doodgestoken na uit de hand gelopen ruzie: slachtoffer krijgt schaar in hart

Ukkel / Brussel - Aan de Sint-Jobsesteenweg is donderdagmiddag een man om het leven gekomen bij een steekpartij in een carrosserie. Zowel het slachtoffer als de dader waren aan het werk in de garage toen een ruzie uit de hand zou zijn gelopen. Het slachtoffer kreeg een schaar in het hart gestoken door zijn belager. Wat de man daartoe dreef is voorlopig nog onduidelijk.

Het Brusselse parket bevestigt de feiten, maar wil nog niet te veel informatie kwijt over het dossier tot vrijdagochtend. Het parket werd inderdaad ingelicht van een moord in de vroege namiddag. Er werd een wetsdokter aangesteld en ook het labo van de federale gerechtelijke politie kwam ter plaatse. Het parket stelt een onderzoek in voor feiten van moord. Ook de Procureur des Konings en de onderzoeksrechter stapten later in de namiddag nog ter plaatse af. De dader werd ook opgepakt maar moet nog verhoord worden.