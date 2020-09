In april het grootste slachtoffer, nu het beste af: waarom het ‘Limburggevoel’ het virus dit keer wél kleinkrijgt

Ons land mag dan wel als geheel rood kleuren op de Europese coronakaart, binnen België vallen de enorme verschillen op. In Vlaanderen is de provincie Limburg met voorsprong het beste af. Er zijn veel minder besmettingen dan elders, en ook in de ziekenhuizen blijft het rustig. En dat in de provincie die tijdens de eerste golf zo zwaar werd getroffen. “Het Limburggevoel helpt”, klinkt het.