Van de uitgejouwde viroloog tot de vrouw die tegen ieders schenen schopt: de onbekende namen in de lijst van invloedrijkste personen

Wat rapper Megan Thee Stallion, Amerikaanse president Donald Trump, Google-baas Sundar Pichai, zangeres Selena Gomez en tennisster Naomi Osaka gemeen hebben? Ze staan alle vijf in de Top 100 van de meest invloedrijke mensen ter wereld. Naar jaarlijkse gewoonte selecteerde het Amerikaanse weekblad Time Magazine honderd toonaangevende figuren, die over vijf categorieën worden verdeeld: pioniers, artiesten, leiders, titanen en iconen. Klinkende namen als The Weeknd en Angela Merkel haalden de lijst, maar ook minder bekende personen zijn opgenomen. Hun verhaal is vaak het interessantste.