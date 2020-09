Wat haarverlies kan doen met je hoofd en wat je ertegen kan doen

Haarverlies is een rouwproces. Dat beweert Thomas Schoen­makers (34) in zijn boek Kalen zonder balen. Wie haar verliest, verliest identiteit. Thomas legde zich erbij neer, veel mannen doen dat niet. Rond dat verzet is een miljarden­industrie ­ontstaan van shampoos, pillen, laserhelmen, haar­werken en transplantaties. En nee, mirakels ­bestaan niet. Maar sommige ingrepen komen aardig in de buurt.