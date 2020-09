Liesbet, de staalharde flik uit ‘Niveau 4’: “Ik heb het even geprobeerd als juf. Niks voor mij”

Gent -

Liesbet De Pauw (39) zit wat in met haar entree op de nationale televisie. “Ze zeggen dat ik agressief overkom. Dat is totaal niet waar. Ik ben niet agressief. Assertief, dat wel. Ik laat me niet doen.” Dat moet ook wel. Ze staat haar mannetje in een wereld vol drugs, geweld en vuilbekkerij. Maak kennis met de blonde hoofdinspecteur bij de Gentse politie, elke woensdag te zien op Vier.