Helft van onze fietspaden voldoet niet aan regels, 1.800 kilometer zelfs in “zeer slechte” staat

Terwijl de coronacrisis de groei van het fietsverkeer deed versnellen, voldeed vorig jaar nog steeds niet de helft van alle fietspaden aan de regels. De staat ervan gaat zelfs achteruit.

Slechts 46 procent van de Vlaamse fietspaden voldeed vorig jaar aan de richtlijnen rond comfort en veiligheid die de Vlaamse overheid zichzelf oplegt. Die richtlijnen gaan over de breedte van het fietspad, de afstand ervan tot de rijweg of de snelheid van de auto’s die daarover rijden. Een vierde van ­alle fietspaden – goed voor bijna 1.800 kilometer – scoort zelfs “zeer slecht”. Dat toont het nieuwe Fietspadenrapport van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Vooral in de provincies Limburg en Oost-Vlaanderen ligt nog veel werk op de plank.

Het AWV inspecteerde ook de staat van de fietspaden: hoe vlak zijn ze, hoeveel putten zitten erin? Uit die inspecties blijkt dat vorig jaar 56 procent van de fietspaden ‘uitstekend’ of ‘behoorlijk’ comfortabel was om over te fietsen, terwijl al de rest in een ‘gebrekkige’, ‘slechte’ of zelfs ‘zeer slechte’ staat verkeerde. Een op de tien Vlaamse fietspaden valt intussen in die laatste categorie.