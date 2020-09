Vakbonden vragen Jambon “coronaheld” te zijn

Met een gezamenlijke advertentiecampagne roepen de drie grote vakbonden Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) op om een “held” te zijn, net als de werknemers die tijdens de coronacrisis het beste van zichzelf hebben gegeven. Een concrete eis hebben ze daarbij niet. Wel vragen ze dat de Vlaamse regering “de nodige aandacht en waardering” voor werknemers heeft. “De helden van vandaag mogen niet de slachtoffers van morgen worden”, zeggen de christelijke, socialistische en liberale vakbonden in een mededeling.

De oproep komt er naar aanleiding van de Septemberverklaring komende maandag. Dan houdt Jambon in het Vlaams Parlement een toespraak om zijn beleid en de begroting toe te lichten. “We rekenen erop dat werknemers in de komende periode ook eens bovenaan het prioriteitenlijstje mogen staan”, aldus An Vermorgen (ACV). Dat zegt ook Caroline Copers (ABVV): “Het zijn de werknemers, en vooral nog diegenen in de minder betaalde jobs, die het land hebben rechtgehouden. Het wordt tijd dat Vlaanderen zorg voor hen draagt.”