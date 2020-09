Groeiend CD&V-wantrouwen over Vivaldi zorgt voor interne spanningen: “Anderen weten dat wij toch altijd ‘ja’ zeggen”

Dat de preformateurs Egbert Lachaert (Open VLD) en Conner Rousseau (SP.A) bij de aanduiding van de twee formateurs geen rekening hebben gehouden met de bezwaren van CD&V-voorzitter Joachim Coens, heeft het wantrouwen van zijn partij in Vivaldi alleen maar vergroot. Maar ook Coens zelf krijgt intern weer kritiek. Hij laat zich volgens sommige CD&V-burgemeesters en -parlementsleden ringeloren door de liberalen en socialisten. “Als dat nu al zo is, wat gaat het dan later zijn?”, vraagt een parlementslid zich af.