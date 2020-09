Diego Godin ruilt Inter voor Cagliari

De Uruguayaanse verdediger Diego Godin stapt van Inter Milaan over naar Cagliari. Hij ondertekende donderdag een contract tot medio 2023.

De 34-jarige Godin speelde maar een seizoen voor Inter, waar hij ploegmaat was van Romelu Lukaku. Hij droeg het blauw-zwarte shirt in 36 wedstrijden (twee goals). Daarvoor was de centrale verdediger negen jaar actief bij Atletico Madrid (2010-2019) en drie jaar bij Villarreal (2007-2010).

Bij Cagliari maakte Radja Nainggolan vorig seizoen het mooie weer. De voormalige Rode Duivel werd uitgeleend door Inter. Het team uit Sardinië beëindigde de Serie A op de veertiende plaats.