Adviesorgaan Veiligheidsraad staat op springen: “Alsof onze juf ons heeft gestraft omdat ons huiswerk niet goed was”

“Ik kan nu al zeggen dat het risico groot is dat we binnenkort met nieuwe beperkingen zullen komen.” Dat zei premier Sophie Wilmès gisteren, één dag nadat ze met de Nationale Veiligheidsraad net soepelere maatregelen had aangekondigd. Terwijl medische experts de regering vragen een concreet doel te stellen, stuurde de politiek de barometer die als kader moet dienen, terug naar de tekentafel van Celeval. Binnen de cel reageert men stomverbaasd: “Er staan voorlopig geen vergaderingen meer gepland.”