Recordaankoop Benson (23) hoopt dat hij eindelijk vertrokken is bij Antwerp: “Ik zit hier chill, maar wil wel meer spelen”

Nieuw seizoen, nieuwe coach, nieuwe kans. Maar Benson Manuel (23) heeft er wel een tijdje op moeten wachten. Is ‘Benny’ – nog altijd de recordaankoop van Antwerp – na zijn goeie invalbeurt tegen Eupen eindelijk vertrokken? We vroegen uitgebreid naar zijn gevoel.

Leuk om je nog eens aan het werk te zien.

“Ik was ook blij dat ik mocht spelen. En meteen een volledige helft, daar schrok ik van. Aangezien het zo lang geleden was, was het wel even wennen.”

Logisch, zeker als wingback.

“Dat is inderdaad niet vanzelfsprekend, omdat het niet mijn natuurlijke positie is.”

Je mikt allicht meer op de posities van Gerkens en Refaelov?

“Ja, veel andere opties zijn er niet. Voor een echte winger zoals ik is dit een moeilijk systeem. Maar ik probeer me aan te passen. Als wingback zal ik niet mijn maximale rendement halen. Maar als de trainer me daar nodig heeft, moet ik maar een beetje meer mijn best doen. Hij verwacht uiteraard niet dezelfde dingen van mij als van Juklerod of Buta. Ik moet offensief iets meer tonen dan hen en krijg wat meer dekking van achteruit. Zo lossen we dat op. In matchen waarin het moeilijker wordt, zoals in Europa, waar we minder de bal gaan hebben, wordt dat wel heel moeilijk.”

Hoe dan ook: je bracht er schwung in.

“Ik had één opdracht meegekregen: zo veel mogelijk mijn man opzoeken en proberen. Doordat we meteen 0-2 achter kwamen, gingen we meer druk zetten en kwam ik wat hoger op het veld te staan. En dan moet je niet twijfelen als je kan schieten. Vroeger twijfelde ik iets te veel.”

Zou niet mogen – herinner je geweldige goal op Standard.

(lachje) “Inderdaad. Maar nu was me dus gezegd dat ik gewoon mijn kans moest gaan. Spijtig genoeg kwam het niet tot een goal, maar ik was wel tweemaal gevaarlijk. En uiteindelijk pakten we toch nog een punt.”

Leko zei dat je normaal al tegen STVV was ingevallen, maar dat de rode kaart dat plan had gedwarsboomd.

“Ja, voor de match tegen Sint-Truiden hadden we een gesprek. Hij vroeg me hoe het gevoel was. Ik zei toen heel eerlijk dat het voor een voetballer moeilijk is om meteen je beste vorm te halen als je een tijdje niet gespeeld hebt. En dat ik liever iets vroeger mijn kans had gekregen. Maar alles op zijn tijd, zeker? Er is nu beterschap. Hopelijk krijg ik elke week meer minuten en ga ik me beter in mijn vel voelen.”

Het waren moeilijke eerste maanden?

“Toch wel. Ik had er meer van verwacht. Ik zat al enkele weken met wat vraagtekens op de bank. Zeker omdat ik dacht dat ik aan het seizoen zou beginnen.”

In de laatste oefenmatch tegen Lyon stond je ook in de basis.

“Daarom. Ik dacht: Misschien heeft de trainer het volste vertrouwen en start ik ook in de bekerfinale. Maar ik heb toen niet gespeeld en de week erna kreeg ik maar vijf minuutjes tegen Moeskroen.”

Benson scoorde vorig seizoen met een heerlijke afstandsgoal op Standard. “Ik moet minder twijfelen en meer schieten.” Foto: Photo News

Was je net zoals Rodrigues gefrustreerd omdat Lamkel Zé plots jullie plaats innam?

“Het was een ontgoocheling, maar niet zozeer het feit dat Didier speelde. Ik heb een heel goeie band met Didier, we komen goed overeen. Voor mij persoonlijk was dat dus niet zo’n drama als voor Ivo. Zolang het voor de ploeg goed is, heb ik er geen probleem mee. Ik ga ervan uit dat de trainer zijn best mogelijke elftal opstelt. Het is aan mij om me iets meer in de picture te zetten op training en zo mijn plaats af te dwingen.”

Dat heb je de voorbije weken gedaan, horen we.

(knikt) “Dat was nodig. De eerste weken heb ik iets te makkelijk geaccepteerd dat ik niet in de ploeg stond. Ik maakte me er niet meteen druk in. Dat had ik anders moeten aanpakken. De laatste weken heb ik het gevoel dat er iets kan veranderen, dat er meer in zit voor mij. En Ritchie (De Laet, red.) stuurde me ook aan, waardoor ik meer mijn best ben beginnen te doen. Dat heeft geloond.”

Ritchie kwam zelf naar jou toe?

“Ik sta altijd tegen hem op training, hè. En dan praten we en zegt hij wat ik moet doen. Rustig blijven, zei hij. Gewoon je ding doen, je tijd zal komen. Hij heeft gelijk gekregen.”

Jou kennende ben je nooit zelf naar de trainer gestapt om te vragen wat beter moest?

“Nee. Ik praat niet vaak met trainers. Ik denk altijd: Word ik niet gekozen, dan word ik niet gekozen. Dan zet ik me aan de zijkant, werk ik in stilte, en zal ik er wel staan moest het nodig zijn. Ik heb altijd schrik dat gesprekken met de trainer tot miscommunicatie leiden, en dat vermijd ik liever. Ik heb ook het gevoel: als je een reden vraagt waarom je niet speelt, krijg je er drie. En als je er drie vraagt, krijg je er zes.” (lachje)

Leko laat wel uitschijnen dat hij fan is. Hij zei net dat je qua talent in de top drie staat.

“Dat is natuurlijk leuk, al schiet je met dat soort uitspraken weinig op. Als je elke week hoort dat je de beste of bij de besten bent, en in het weekend speel je niet, dan vraag je je ook af: is het wel de waarheid?”

Hij zei er ook een “maar” bij, hoor. “Maar hij moet wel elke dag dezelfde focus hebben.”

“Ja, tuurlijk. Iedereen weet wel, denk ik, dat ik niet bekend sta als het grote werkpaard. Dat weet ik zelf ook. Iedereen heeft zijn zwaktes, en dat is misschien wel een zwakte van mij, dat ik er niet elke dag honderd procent voor ga. Dus het is ook een beetje mijn eigen fout dat ik niet wekelijks speel. Maar ik werk eraan.”

Benson een dik jaar geleden, bij zijn voorstelling, samen met de inmiddels vertrokken Defour en Gano. Foto: Photo News

Een moeilijke switch?

“Toch wel. Ik ben redelijk lui aangelegd. (grijnst) Als je me op training iets laat doen zonder adrenaline, lukt het gewoon niet. Als je me vraagt om te lopen of sprintjes te trekken, zal ik dat wel doen, maar niet met het meest gelukkige gezicht. Tijdens de match daarentegen zal ik me wel doodlopen voor iedereen en mijn werk doen, om niemand in een slechte situatie te brengen.”

Je moet wel opletten dat die luiheid je niet blijft achtervolgen.

“Inderdaad. Bij Lierse en Genk zei de trainer tijdens het eerste gesprek al: Ik weet dat je niet graag loopt. (lachje) Maar ik zeg het: ik werk eraan. Ik doe er alles aan om in de ploeg te komen. Ik ben bijvoorbeeld meer op mijn lijn aan het letten. Ik eet stipter, drink veel meer water dan vroeger en neem supplementen om mijn tekorten aan te vullen. Ik werk ook hard op fysiek vlak, ook om die positie van wingback aan te kunnen. Ik probeer op elk punt dat aangehaald wordt te letten. Ik probeer professioneler te zijn. Want dat verlangt de coach. Op dat vlak is het hier strenger geworden, en dat moet ook, wil je als club groeien.”

Ga je ook minder uit nu?

“Dat was sowieso geen issue. Ik hou van Antwerpen, waar ik vroeger al veel met mijn vrienden kwam. Maar je zal me vrijwel nooit buiten vinden. Ik zit meestal thuis, op mijn gemak, in de zetel. Zoals ik al zei: hoe minder ik moet bewegen, hoe blijer ik ben. (lacht) Misschien ben ik wel iets te vaak alleen en afgezonderd, maar dat is hoe ik ben.”

Heb je geen vriendin?

“Jawel, we zijn al samen van bij Lierse. Maar ze studeerde nog en gaat nu beginnen te werken in Sint-Truiden. Ze is hier wel in het weekend, maar tijdens de week ben ik vaak op mijn eentje en zit ik gewoon wat te gamen. Call of Duty en NBA 2K vooral. Ik heb mijn lengte niet mee, maar ben een heel grote basketbalfan.” (glimlacht)

“Van de directie mocht ik niet vertrekken, maar we zullen zien begin oktober.” Foto: Walter Saenen

Heb je de voorbije maanden eigenlijk uitgekeken naar iets anders?

“Ja, er waren wel een paar clubs geïnteresseerd, omdat ik vorig seizoen redelijk positief ben geëindigd. Ik speelde toen enkele matchen na elkaar, en dan pas kom ik volledig tot mijn recht. Jammer dat de play-offs werden afgelast. Maar begin dit seizoen werd het dus weer niks en sprak ik met de directie. Ik zei hen: Ik heb me nog nooit zo goed gevoeld in een club. Ik zit echt op mijn gemak en zou nergens anders naartoe willen. Alleen ontbreken de speelminuten. En ik zou liever bij een kleinere club spelen dan bij een grote club op de bank zitten. Echt waar: ik zou me er niet voor schamen om drie stappen naar beneden te zetten en daarna sterker terug te komen. Maar de directie was redelijk duidelijk: Momenteel kan je niet vertrekken. Dus zette ik een vertrek uit mijn gedachten.”

Glasgow Rangers toonde interesse. Dat is geen drie stappen terug, hè.

“Nee nee, dat is waar. En daar zou de concurrentie ook moordend zijn. Maar ik dacht wel aan het buitenland. Er zijn niet veel spelers met mijn profiel die in België potten braken. En als ik dan kijk naar vrienden die in het buitenland wél potten braken, zoals Wanderson en Bongonda… “

Ook PEC Zwolle meldde zich onlangs, dat is al realistischer.

“Klopt. En zo’n grote stap terug is dat zelfs niet. Het is een mooie ploeg die wekelijks mooie affiches speelt in de Eredivisie. En het verkocht zelfs al een speler aan Manchester City (Philippe Sandler, red.). Dus dat zou zeker een mooie stap zijn. Maar we zien wel. Zoals elke speler zal ik begin oktober met mijn manager een balans opmaken. Met vijftig minuten speeltijd is die voorlopig redelijk negatief, maar je ziet dat het snel kan keren. Ik laat me niet gek maken.”

Vraag je nog altijd veel raad aan je pa Jorge, die vroeger bij Lokeren speelde?

“Zeker. Ik praat heel veel met mijn vader, net als met mijn manager Younous (Oumouri, red.), die ook prof was. Mijn vader was héél blij dat ik nog eens kon spelen. Hij is een stuk emotioneler dan ik. (glimlacht) Ik wil hem natuurlijk fier maken. Daarom hoop ik binnenkort ook eens te mogen starten.”

De fans verwachten hier ook nog veel van hun recordaankoop, hè. Niet dat we altijd naar die 3 miljoen willen verwijzen, maar toch.

“Ik begrijp dat wel. Dat label van recordaankoop moet je er nu eenmaal bijnemen. Ik hoop dat ik de fans kan terugbetalen voor hun fantastische steun. Want op dat vlak voel ik toch wel een verschil met andere clubs waar ik gespeeld heb. Ook de mensen op de club zijn altijd supervriendelijk. Ik zeg het: het is chill om hier te zitten. Ik sta elke ochtend zonder problemen op om naar de club te komen. Alleen dat gevoel van belangrijk te zijn, van goals te maken ook, is iets wat ik mis en naar verlang.”