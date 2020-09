Tweede nacht van protesten over juridische afhandeling zaak-Breonna Taylor

In verschillende Amerikaanse steden is donderdagavond voor de tweede nacht op rij betoogd. Vooral in Louisville, Kentucky is de spanning te snijden maar ook in New York en Philadelphia wordt geprotesteerd.

De aanklager in de Amerikaanse staat Kentucky maakte woensdag bekend dat in de dood van de zwarte vrouw Breoanna Taylor geen enkele politieagent in verband met Taylors dood wordt vervolgd. In Louisville (Kentucky) geldt sindsdien een avondklok.

In de marge van de protesten van woensdag raakten in Louisville twee politieagenten gewond. Meer dan 100 betogers werden toen opgepakt omdat ze de avondklok niet naleefden.

De protesten van donderdag verliepen wel rustig, melden Amerikaanse media.

