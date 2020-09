Parlementariër geschorst na kussen borsten tijdens digitale zitting Lagerhuis

Een Argentijnse parlementariër is donderdag geschorst nadat hij tijdens een digitale zitting van het Lagerhuis de borsten van zijn partner kuste. Juan Emilio Ameri dacht dat hij op dat moment niet verbonden was met het internet, zei hij achteraf.

De actie van Ameri was te zien terwijl een ander lid van het Lagerhuis een toespraak hield op een groot videoscherm dat in het parlementsgebouw is neergezet. Op het scherm waren ook andere volksvertegenwoordigers te zien die vanwege het coronavirus vanuit huis deelnamen aan de parlementszitting.

Lagerhuis-voorzitter Sergio Massa staakte de sessie na het zien van de liefkozing van Ameri. Niet veel later werd het parlement geschorst. „Deze afgelopen maanden waarin we op afstand hebben gewerkt, hebben we meerdere incidenten gehad waarbij afgevaardigden in slaap vielen of iemand zich verstopte”, zei Massa. „Maar vandaag hebben we een situatie gehad waarin de grenzen van dit Huis echt zijn overschreden.”

Ameri, die uit de noordoostelijke provincie Salta komt, trachtte na afloop van het incident zijn excuses aan te bieden en zei dat hij dacht dat hij en zijn partner niet in beeld waren. „Hier in het midden van het land is de verbinding heel slecht”, zei de parlementariër. Ameri voegde eraan toe dat zijn partner onlangs borstimplantaten had gekregen en hij op het betreffende moment vroeg hoe het met haar ging.