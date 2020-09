KMI waarschuwt voor storm Odette: code oranje aan de kust, nummer 1722 geactiveerd

Met snelheden tussen 90 en 110 kilometer per uur kan de wind vanaf vrijdagnamiddag lelijk uithalen in ons land. Tijdens buien kan de windkracht zelfs nog verder toenemen. Het KMI vaardigt dan ook een code oranje uit.

Het ziet er op dit moment naar uit dat de Belgische kust heel wat te verduren zal krijgen. Vrijdagnamiddag, -avond en een deel van de nacht worden aan de kust en aanpalende regio’s rukwinden verwacht tussen 90 en 110 kilometer per uur, plaatselijk kan dat oplopen tot 120 kilometer per uur of meer, vooral tijdens forse onweersbuien.

In het westelijke binnenland schatten we de rukwinden in tussen 70 en 90 kilometer per uur, mogelijk iets meer tijdens een bui. Op zee staat er een (zware) storm uit het noordwesten met golven tot 4,5 meter hoog. In de loop van de nacht, en zeker naar zaterdagochtend toe, zwakt de wind stilaan af.

Zaterdag starten dan de buien, vanuit het oosten trekt er een regenzone over ons land. Er worden neerslaghoeveelheden verwacht van rond of meer dan 25 liter per vierkante meter in 24 uur tijd. In Oost-Vlaanderen en Henegouwen tot zaterdagavond, in West-Vlaanderen tegen zondagmiddag.

Het nummer 1722 wordt geactiveerd en moet de noodcentrale 112 ontlasten.