Slaapapneubestrijder Nyxoah brengt nog meer aandelen op beurs

Het gezondheidstechnologiebedrijf Nyxoah gaat volgende week dinsdag 650.250 bijkomende nieuwe aandelen uitgeven. Daardoor zal het Waals-Brabantse bedrijf een bijkomende 11,05 miljoen euro aan bruto-opbrengst hebben opgehaald bij de beursgang. Nyxoah heeft een technologie ontwikkeld tegen slaapapneu en het bijbehorende nachtelijk gesnurk.

In een persbericht vrijdagochtend voorbeurs meldt Nyxoah dat de zogeheten ‘overtoewijzingsoptie’ werd uitgeoefend. Die optie houdt dus een mogelijkheid in om het aantal aandelen op te trekken.

Het antisnurkbedrijf zal zo 4.985.250 aandelen aan de man hebben gebracht. Daardoor zal de totale bruto-opbrengst van de IPO 84,75 miljoen euro bedragen, of 100 miljoen dollar. Geld dat Nyxoah vooral wil gebruiken om klinische proeven uit te voeren in de VS, Europa en Australië en voor de ontwikkeling van nieuwe producten.

In aanloop naar de beursintroductie werd al duidelijk dat het aandeel erg in trek was. De introductieprijs werd vastgelegd op 17 euro, aan de bovenkant van de vork. Ook werden meer aandelen dan verwacht (4,3 miljoen stuks in plaats van 3,9 miljoen) uitgegeven en werd de aanbieding een week vroeger dan verwacht afgesloten. De introductie vond plaats op 18 september op Euronext Brussels.

