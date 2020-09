Burgemeester Brugge: “Cercle zal in stadion van Club Brugge mogen spelen als hun stadion niet tijdig klaar is”

“Is het stadion van Cercle Brugge niet tijdig klaar, dan zal het tijdelijk in het nieuwe stadion van Club mogen spelen.” Dat heeft Brugs burgemeester Dirk De fauw verteld in een interview met de Krant van West-Vlaanderen.

Club Brugge is volop werk aan het maken met de voorbereidingen op de bouw van een nieuw stadion op de plek waar het huidige Jan Breydelstadion staat. De Belgische landskampioen wil over twee jaar graag in een nieuwe voetbaltempel van 40.000 toeschouwers spelen. Bij Cercle Brugge maken ze zich zorgen. Zij verhuizen naar een ook nog nieuw te bouwen stadion aan de Blankenbergse Steenweg, maar de vraag is of het kleine broertje het tempo van Club zal kunnen volgen. Maar de Brugse burgemeester Dirk De fauw stelt hen in de Krant van West-Vlaanderen aan de vooravond van de Brugse derby gerust. “Cercle zal nooit op straat staan. Nogmaals, één iets is zeker: Cercle zal van de stad dezelfde behandeling krijgen als Club. Dat besliste het schepencollege, dat staat in de beleidsnota. Is het stadion van Cercle niet tijdig klaar, dan zal het tijdelijk in het nieuwe stadion van Club mogen spelen. Wij eisten dat. Vincent Mannaert zei mij tijdens de voorstelling van hun bouwprogramma: ‘Wij zullen waarschijnlijk het eerste stadion in Europa zijn dat over drie volwaardige kleedkamers beschikt: één voor Club, één voor de bezoekers en één voor Cercle.”

De fauw denkt niet dat er gestart zal kunnen worden met bouwen voor het bouwverlof van 2021. “Ik hoop dat we de komende maanden een akkoord kunnen bereiken met Cercle. Alles hangt daarvoor eigenlijk af van het arrest van de Raad van State. Is dat gunstig, dan kunnen we voor alle partijen iets moois uitwerken. Dan komt alles in een stroomversnelling terecht, kan Cercle binnen twee jaar over een nieuw stadion beschikken langs de Blankenbergse Steenweg en Club binnen dezelfde termijn over het zijne op de Jan Breydelsite. Als het arrest van de Raad van State niet positief is zitten we met een groot probleem voor beiden.”