Anderlecht kan tegen Eupen niet rekenen op Trebel en hoopt dat hij Club haalt

Adrien Trebel is geblesseerd. De Franse middenvelder van Anderlecht sukkelt weer met de knie/kuit en op Waasland-beveren liep hij met ijs rond zijn been. Op dit moment werkt Trebel bij kinesist Lieven Maesschalk aan zijn herstel. Hij is out voor Eupen maar hoopt daarna te kunnen spelen tegen Club Brugge. Zonder hem en de corona-gevallen Verschaeren en Delcroix zal paars-wit er zondag weer anders uitzien.